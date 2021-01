Il trailer diè finalmente arrivato e ci mostra, dopo tanto attesa, lo scontro tra titani di cui si parla oramai da molti anni.

In attesa del 26 marzo, quando cioè il film arriverà negli Stati Uniti e su HBO Max, ecco una serie di curiosità e dettagli appresi dal nuovo trailer. In Italia arriverà “prossimamente al cinema”, perciò una data d’uscita non è stata ancora fissata alla luce di una situazione ancora particolarmente in certa.

Kong è cresciuto

In Kong: Skull Island il personaggio di John C. Reilly l’aveva detto: Kong sarebbe cresciuto. L’informazione era poi stata ribadita anche dalla produzione per rispondere a tutti coloro che si chiedevano come sarebbe stato lo scontro tra i due mostri vista la notevole differenza di proporzioni. Il nuovo trailer non lascia spazio a dubbi: Kong è riuscito a recuperare un bel po’! Dopo tutto Skull Island era ambientato negli anni ’70, perciò si può dire che allora Kong fosse soltanto adolescente.

Vecchie glorie

Nel film rivedremo alcuni personaggi di Godzilla II: King of the Monsters come Millie Bobby Brown, tornata a interpretare Madison Russell. Questa volta la troveremo in solitaria in compagnia di Julian Dennison (Deadpool 2), anche se nel corso del film rivedremo anche suo padre (Kyle Chandler). Sul furgoncino che guida notiamo la scritta “storm track”.

Godzilla Vs. Kong: chi c’è dietro?

Nel trailer il personaggio di Mille preannuncia, parlando di Godzilla che “c’è qualcosa che lo sta provocando che non vediamo qui“. Le sensazioni della ragazza sono confermate anche dal personaggio di Kyle Chandler che aggiunge: “Godzilla va in giro a far del male alle persone e non sappiamo perché”.

A quanto pare, allora, i due titani si scontreranno per dei motivi ben precisi, che scopriremo nel corso della storia. Dopo tutto si tratta di un aspetto a cui allude anche la nuova sinossi del film che recita:

Lo scontro epico tra i due titani, scatenato da forze ignote, è solo l’inizio di un mistero che giace nel profondo del cuore della Terra.

Occhio ai dettagli

In questa immagine notiamo alcuni dettagli sulla pellicola. Tra i titoli di giornale scopriamo che “Monarch è perplessa”, “Le Nazioni Unite si oppongo a Godzilla”, si parla di “Insabbiamento nucleare” e di vari avvistamenti di Godzilla. Ci sono poi riferimenti alla Apex, un’altra organizzazione che ha strutture disseminate in tutto il mondo, e ai residenti dell’isola di Mona “resilienti” che hanno deciso di ricostruire piuttosto che trasferirsi altrove dopo un presunto attacco.

La colonna sonora

I trailer dedicati ai film di Godzilla sono sempre andati sul classico: basti pensare a “Requiem” di György Ligeti per il teaser del primo film del 2014, come anche a Clair de Lune per Godzilla: King of the Monsters. Il trailer di Godzilla Vs. Kong sceglie la via del pop, ma prestate ascolto al momento dell’attacco di Godzilla in alto mare: sembra proprio una strizzata d’occhio a Requiem!

Una lotta ad armi… pari

In uno dei momenti più adrenalinici Kong salta in aria e si scaglia su Godzilla che gli riversa contro il suo raggio atomico. Kong brandisce un’ascia che non viene neanche scalfita dalla forza di Godzilla, perciò è possibile che l’ascia sia composta da una parte della placca dorsale dell’avversario.

Da notare che i due titani si scontreranno in almeno due occasioni: una volta alla luce del giorno (in mare) e una volta a notte fonda. Qui con tutta probabilità ci troviamo a Hong Kong.

Nuove creature…

Kong e Godzilla non saranno le uniche creature del MonsterVerse che vedremo nel film: una scena nel trailer ci mostra Kong alle prese con delle creature volanti che abbiamo già sbirciato nel merchandise l’anno scorso. Dovrebbe trattarsi di Nozuki, anche note come Warbat.

…e Mechagodzilla?

Difficile a dirsi visto che si tratta di un momento poco chiaro, ma possibile che nel nuovo film vedremo MechaGodzilla, il mecha/cyborg che appare in diversi film di Godzilla?

***

Il film vedrà due delle più grandi icone nella storia del cinema, uno contro l’altro – il terrificante Godzilla e il possente Kong – mentre il genere umano assisterà in bilico.

Godzilla Vs Kong è diretto da Adam Wingard (“The Guest”, “You’re Next”), protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González Jessica Henwick, Julian Dennison, con Kyle Chandler e Demián Bichir.

LEGGI ANCHE: La Warner Bros promette ai talent pagamenti garantiti per le uscite in contemporanea al cinema e su HBO Max

Questa la sinossi:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Wingard dirige da una sceneggiatura di Terry Rossio (“Pirati dei Caraibi”). Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod e Brian Rogers, con Kenji Okuhira, Yoshimitsu Banno, Jon Jashni e Thomas Tull come produttori esecutivi. Jay Ashenfelter, Jen Conroy e Tamara Kent sono i coproduttori.