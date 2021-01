Mission: Impossible – Rogue Nation va in onda su Italia 1 questa sera alle 21:20

Mission: Impossible – Rogue Nation è un caso sempre più raro di quinto film di un franchise che ci si può godere anche senza aver visto i quattro precedenti. In un mondo dove la serialità cinematografica è sempre più orizzontale, interconnessa, crossmediale e altri termini simili, e dove non si parla più di “film della saga” ma di “universo condiviso”, Mission: Impossible rimane fieramente un outsider, che non ha ceduto (o ha ceduto solo in parte) alla tentazione di trasformarsi in un costosissimo serial con puntate da due ore che escono una volta ogni tre anni e ha continuato a regalarci splendide storie autosufficienti di spionaggio, azione, gadget letali e soprattutto tanto, tantissimo Tom Cruise.

Mission: Impossible – Rogue Nation prima di Rogue Nation

Nato grazie alla passione di Tom Cruise per la serie degli anni Sessanta ideata da Bruce Geller, il franchise di Mission: Impossible è diventato con il tempo un colosso dello spionaggio che qui e là è riuscito a fare concorrenza anche agli ultimi James Bond (i quali a loro volta non hanno rinunciato qui e là provare ad assomigliare almeno un po’ ai film con Tom Cruise visto il loro enorme successo). Dal 1996 a oggi, Mission: Impossible è servito a Brian De Palma e John Woo per divertirsi come matti, poi ha lanciato la carriera di J.J. Abrams (M:I III è il suo primo film) e ha regalato per la prima volta a Brad Bird un live action.

Infine, con Mission: Impossible – Rogue Nation, il franchise è definitivamente uscito dal bozzolo e trovato quella che con ogni probabilità sarà la sua forma per i prossimi tot anni. Rogue Nation è infatti il primo film della saga con al timone Christopher McQuarrie, premio Oscar per la sceneggiatura di I soliti sospetti, che conosce Tom Cruise per via di Jack Reacher e che qui torna a lavorare con lui in un altro film di agenti segreti ai confini con il supereroismo. È chiaro che i due si trovano molto bene insieme, se è vero che McQuarrie ha diretto anche il successivo Fallout – e dirigerà i già previsti capitoli 7 e 8 del franchise. In altre parole, una serie che fin lì era stata anche un modo per sperimentare con stili e approcci diversi acquista con Rogue Nation un’identità definitiva, e quello che perde in originalità guadagna in solidità.

Mission: Impossible – Rogue Nation e il protocollo McQuarrie

Non è difficile capire perché Tom Cruise (d’accordo, le notizie dicono “Paramount”, ma credete davvero che l’ultima parola non spetti al Nostro?) sia rimasto fulminato da McQuarrie e abbia deciso di eleggerlo regista ufficiale del franchise. Rogue Nation è il più spettacolare dei Mission: Impossible (una definizione che in tutta onestà si è potuta applicare a tutti i film della saga al momento della loro uscita), costellato delle solite pazzesche sequenze d’azione, girate con mano salda e un gran gusto per il colpo d’occhio e la visione d’insieme; pochissimi dettagli, pochi primi piani, quasi nessuna sequenza di camera a mano confusionaria ad arte come va di moda in molti action moderni: pur essendo modernissimo nel look, Mission: Impossible – Rogue Nation mantiene una certa aria d’epoca, di grande eleganza anche quando lo schermo è pieno di macchine che saltano per aria.

Il gusto vintage tempi di McQuarrie si nota in una valanga di dettagli, dall’acconciatura d’altri tempi di Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) a una scena in cui Simon Pegg indossa una maschera di gomma che gli viene strappata con gesto un po’ teatrale un po’ alla Scooby Doo. Ma Rogue Nation è anche, ovviamente, ultramoderno nei set, nella fotografia, nella quantità esorbitante di piccoli/grandi gadget che viaggiano sul filo del rasoio tra innovazione e fantascienza, nel modo in cui computer, smartphone, tablet e criptazione dei dati sono parte integrante del racconto e del mondo parallelo in cui si muovono Ethan Hunt e la sua squadra – un mondo del quale il resto del pianeta sembra quasi non accorgersi, come illustrato alla perfezione dalla scena all’Opera di Vienna dove una rissa tra spie sospese a qualche metro sopra il palco mentre tre diversi cecchini stanno prendendo la mira contro il primo ministro austriaco passa completamente inosservata in un teatro strapieno. Detta più brevemente, Mission: Impossible – Rogue Nation è esattamente quello che dovrebbe essere un Mission: Impossible in questo millennio: moderno, aggiornato, ma sempre saldamente appoggiato sulle spalle dei giganti.

Poi c’è Tom Cruise

Ovviamente, un altro motivo per cui Cruise e McQuarrie si trovano benissimo a lavorare insieme è che McQuarrie non ha il coraggio di dire a Cruise “no, questo non puoi farlo perché rischi di morire”. Cruise è ormai diventato il simbolo di una passione per il cinema talmente divorante che rischia di, be’, farlo fuori; è l’attore di blockbuster miliardari che ha l’ardire di fare da sé tutti i suoi stunt, e che per ogni nuovo film impara a fare qualcosa di più assurdo pur di alzare la posta in gioco. Mission: Impossible – Rogue Nation è “quello dove Tom Cruise si è appeso a un aereo a 1,5km dal suolo”, e sarebbe anche impressionante se non avesse fatto di peggio in Fallout e, soprattutto, se non avesse già in programma di andare nello spazio.

Quanti registi accetterebbero di lavorare sapendo che la loro star rischia letteralmente la vita ogni giorno per girare scene che con ogni probabilità alcuni stuntmen rifiuterebbero perché troppo pericolose? Qualche mese fa ne ha parlato anche Simon Pegg, confermando che sì, chiunque stia sul set quando Tom Cruise compie una delle sue imprese vive nel terrore di stare assistendo alla sua ultima. Quanta gente, dopo aver assistito alle riprese di Rogue Nation, avrebbe detto “d’accordo, rifacciamolo anche per il prossimo film ma peggio!”? Mission: Impossible è diventato ormai anche un veicolo di autopromozione per Tom Cruise, e McQuarrie sembra averlo accettato, e aver capito come fare a sfruttarlo per avere dei film migliori.

Ma la trama?

Arrivati a questo punto potreste legittimamente chiedervi “ma di cosa parla Mission: Impossible – Rogue Nation?” e anche “cosa c’entra il titolo con il pezzo?”. Le due risposte sono collegate: è inutile mettersi a raccontare la trama di Rogue Nation, perché come ogni buon thriller è estremamente complicata e finiremmo a riassumerla nel dettaglio, ed è quindi meglio farvela scoprire durante la visione. Sappiate solo che c’entrano spie, controspie, spie ribelli ed ex spie, tutte coinvolte in una gigantesca partita a scacchi multidimensionali nella quale tutti fanno il possibile per dimostrarsi i più intelligenti del gruppo. E per farlo mettono in scena infiltrazioni, inseguimenti, sparatorie e tutto quello che ci si aspetta da un film che ha “Mission: Impossible” nel titolo.

Soprattutto, non è importante avere visto i primi quattro film per godersi il quinto. O meglio, è importante se volete avere una visione più approfondita della situazione, se volete conoscere i dettagli dell’universo di Ethan Hunt, capire chi è chi, cogliere gli inevitabili riferimenti disseminati qui e là nel corso del film. Ma non è importante per godervelo: Rogue Nation si regge benissimo in piedi da solo in quanto film e non in quanto pezzo di un puzzle. Tutto quello che serve per capire la fabula e seguire l’intreccio è presente nel film, e quel minimo di backstory necessaria a comprendere certi passaggi viene comodamente riassunta da questo o quel personaggio. È come guardare un sequel di trent’anni fa, quando ancora i film all’interno di un franchise non erano capitoli di una storia più ampia ma nuove avventure con gli stessi personaggi; certo, in Mission: Impossible c’è anche la storia più ampia, ma è un di più, non un elemento essenziale. Se non sapete nulla di Mission: Impossible e volete godervi due ore di azione di altissimo livello, non fatevi spaventare dal fatto che Rogue Nation è un quinto capitolo.