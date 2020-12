Quali sono state le notizie più importanti legate al mondo del cinema arrivate nel corso nel 2020? Quelle più sconvolgenti? Gli scossoni più intensi? Pandemia (e tutte le sue conseguenze) a parte, il 2020 si è rivelato in realtà foriero di novità di non poco conto, anche se non tutte positive.

Ne abbiamo selezionate alcune:

1 – Via libera a The Flash con il ritorno di Michael Keaton e di Ben Affleck nei panni di Batman

The Flash è un progetto DC di cui si parla da anni e che ha sempre fatto fatica a decollare. Il 2021 dovrebbe essere finalmente l’anno buono (si parla di un inizio di riprese ad aprile) per il progetto decisamente ambizioso. Nel corso dell’anno è stato infatti annunciato il ritorno di Michael Keaton nei panni dell’uomo pipistrello, che di per sé rappresenta un’occasione epocale. Ma non è tutto: nei film ci sarà anche il Batman di Ben Affleck. L’attore a inizio anno aveva ammesso di aver “perso passione” per il vigilante di Gotham, eppure nel giro di pochi mesi la speranza si è riaccesa.

2 – Sam Raimi torna nel mondo Marvel grazie a Doctor Strange

Tutto è partito con l’abbandono di Scott Derrickson della regia del sequel a causa di “divergenze creative”, poi, il fulmine a ciel sereno: Sam Raimi entrava in trattative per prendere le redini del progetto. Derrickson aveva lamentato, tra le altre cose, il poco tempo a disposizione per lavorare alla pellicola, ma poi la pandemia ha costretto la produzione a una lunghissima pausa, dando paradossalmente a Raimi tutto il tempo necessario per fare “suo” il progetto.

3 – Johnny Depp licenziato da Animali Fantastici 3

Abbiamo seguito con molta attenzione le vicende legali che hanno coinvolto Johnny Depp nel corso dell’anno. Dopo i risultati del processo per diffamazione contro il Sun, all’attore è stato “chiesto” di rinunciare al suo ruolo di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3, passando il testimone a Mads Mikkelsen, prima scelta di David Yates. Grazie al suo contratto con clausola “pay or play“, l’attore ha percepito 16 milioni di dollari per aver girato una sola scena.

4 – Il Signore degli Anelli in 4k

A inizio anno si diceva che avremmo dovuto aspettare il 2021, ma invece a ottobre è poi arrivata la conferma che le edizioni 4K del Signore degli Anelli sarebbero arrivate a dicembre. Delle nuove edizioni abbiamo parlato a più riprese, anche purtroppo toccando un tasto dolente. In Italia le uniche edizioni in commercio (quelle steelbook) non solo sono finite nel giro di poco tempo, ma presentavano anche un problema non di poco conto con l’audio italiano dell’edizione estesa del primo film. In attesa di scoprire aggiornamenti su come la Warner Bros. deciderà di “fare ammenda”, il 2021 si preannuncia particolarmente emozionante visto l’arrivo di un nuovissimo cofanetto ricco di contenuti speciali.

5 – L’indagine di WarnerMedia scatenata da Ray Fisher

Non capita molto spesso che un attore abbatta il muro di “omertà” attorno alla produzione di un film e che insista a tal punto da condurre all’avviamento di indagini sul clima tossico sul set di un progetto. È quanto fatto da Rey Fisher sin dalla scorsa estate, che ha deciso di denunciare pubblicamente l’atteggiamento scorretto di Joss Whedon, di Geoff Johns e di John Berg sul set delle riprese aggiuntive di Justice League. L’attore non è stato solo nella sua crociata visto che in suo favore hanno parlato moltissimi componenti della produzione; il più importante, senza dubbio, è stato il sostegno di Jason Momoa, che ha deciso di esporsi pubblicamente. Le indagini di WarnerMedia si sono concluse da poco con esiti non ancora chiari.

6 – La Snyder Cut di Justice League

Dall’uscita di Justice League non si è mai smesso di parlare di tutto ciò che è stato rimosso e modificato dal montaggio inizialmente concepito da Zack Snyder. Dopo una campagna social durata anni, i fan di Zack Snyder hanno ottenuto ciò che volevano proprio quest’anno. Il Justice League del regista approderà su HBO Max come una mini-serie, ma sarà anche fruibile come un film intero di più di 4 ore e approderà in alcuni cinema. La data dovrebbe essere marzo 2021.

7 – L’Investor Day della Disney tra Marvel, Star Wars e Disney+

In un anno di congressi virtuali, all’Investor Day va il premio per la conferenza dal maggiore impatto mediatico. Tra Marvel Studios, Star Wars, Pixar e Disney+ gli annunci sono stati numerosissimi. Abbiamo ricapitolato tutto in un apposito articolo.

8 – La sfuriata di Tom Cruise e il decollo nello spazio

È balzata in testa alle notizie più lette su Badtaste.it visto il “tema” più attuale che mai. A causa di protocolli anti-Covid-19 non rispettati a dovere, Tom Cruise si è scagliato contro alcuni componenti della troupe di Mission: Impossible 7. La tensione, a quanto pare, sarebbe salita così tanto a tal punto che alcuni membri della produzione avrebbero deciso di lasciare il set.

L’altra notizia più sorprendente legata all’attore è che nel 2021 partiranno, nello spazio, le riprese del suo nuovo film d’azione diretto da Doug Liman. La partenza è fissata per ottobre.

9 – Spider-Man 3 e il ritorno di vecchie glorie

Come The Flash, anche Spider-Man 3 punterà sul Multiverso, giocandosi un bel po’ di assi nella manica. Se le voci si riveleranno vere (e le fonti sono molto affidabili) nel film di Jon Watts faranno capolino i due ex-Spider-Men cinematografici, oltre a quello attuale di Tom Holland. Accanto a loro anche altri personaggi di altri franchise e, soprattutto, altri nemici.

10 – Tutti i film Warner nel 2021 al cinema e su HBO Max

È stato lo scossone più energico al sistema che conoscevamo fino ad oggi: con un colpo di scena, in un mondo tormentato dalla pandemia, la Warner ha deciso di troncare di netto ogni finestra distributiva puntando a un’uscita ibrida per tutti film in arrivo nel 2021. A partire da Wonder Woman 1984, arrivato a Natale, tutti i film Warner dell’anno prossimo usciranno negli Stati Uniti in contemporanea al cinema e su HBO Max. La notizia ha scatenato reazioni molto negative da alcuni dei diretti interessati come Denis Villeneuve, regista di Dune, e di Christopher Nolan, che da anni gode di ottimi rapporti con lo studio. La storia non è finita: lo studio potrebbe decidere di fare retromarcia nel caso di alcuni titoli.

Qual è la notizia legata al cinema che vi ha sorpreso di più? Ne avete altre in mente? Ditecelo nei commenti!