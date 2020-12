Non che vi fossero dubbi, ma anche questa sera Una poltrona per due andrà in onda su Mediaset , su Italia 1 alle 21:30.

Il classico film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, allieterà ancora una volta la sera della vigilia di Natale degli italiani, una vigilia che quest’anno ovviamente sarà molto diversa da quelle del passato – tranne che per questa tradizione.

Per chi non volesse seguire i ritmi della televisione lineare, il film è disponibile in streaming su Sky GO e Now TV e su TimVision, oppure a noleggio su piattaforme come Rakuten, GooglePlay, Chili, Microsoft, AppleTV.

UNA POLTRONA PER DUE: ALCUNE CURIOSITÀ