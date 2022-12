1923: Aminah Nieves inizialmente non voleva fare l’audizione per la serie

Aminah Nieves ha svelato che stava quasi per non presentarsi all’audizione per la serie 1923, lo spinoff prequel di Yellowstone.

L’attrice, intervistata da E! News, ha svelato come aveva reagito quando il suo manager le aveva proposto l’audizione:

Non volevo farlo. Ho detto in realtà al mio manager che non avrei fatto l’audizione per la serie: è un grande impegno e ti stai aprendo molto di più quando stai vivendo quello che la tua famiglia ha affrontato. Grazie alla loro forza e a quello che hanno fatto per noi, non ho dovuto vivere nello stesso modo che hanno vissuto loro.

Nieves ha dichiarato:

Stavo parlando molto con mia madre. Non mi sentivo quasi abbastanza meritevole da raccontare questa storia perché è così importante. Quando stai raccontando qualcosa che fa parte di te fin da quando eri solo un pensiero nella mente dei tuoi genitori, un piccolo raggio di luce nel cosmo, è spaventoso. Penso sia davvero terrificante. Dopo il terzo video, non riuscivo più a fare nulla. Non riuscivo più a sopportare la situazione, stavo singhiozzando. Pensavo ‘Ho bisogno di farlo, non solo per me’. Ho guardato mia madre dell’altro lato della stanza e pensato: ‘Lo farò per lei’.

Nella serie 1923 l’attrice ha la parte di Teonna Rainwater, una giovane nativa americana che viene portata via dalla riserva e mandata in una scuola cattolica nel North Dakota, dove le studentesse subiscono abusi da parte delle suore e dei preti che gestiscono l’istituto.

Tra gli interpreti dello show, con protagonisti Harrison Ford e Helen Mirren, ci sono Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Sebastian Roché, Robert Patrick, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn.

Lo show prequel di Yellowstone sarà prodotto da Taylor Shedidan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Ben Richardson.

