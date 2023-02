1923: gli eventi del season finale hanno fatto chiarezza sull’albero genealogico dei Dutton?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La prima stagione di 1923 si è conclusa e i fan della serie Yellowstone speravano di scoprire qualche nuovo dettaglio sul legame della storia dei protagonisti con quella dei Dutton durante il season finale.

Ecco cosa è accaduto nella puntata, non poseguite con la lettura se non volete spoiler!

Nelle prime puntate è stata mostrata la morte di John Dutton Sr (James Badge Dale) è stato ucciso. Gli spettatori si sono quindi chiesti chi tra i suoi due figli, Jack (Darren Mann) e Spencer (Brandon Sklenar), sarebbe diventato il padre di John II.

Successivamente Liz (Michelle Randolph), moglie di Jack, è rimasta incinta.

Nel season finale, tuttavia, Liz perde il bambino e la possibilità che in futuro possa avere figli è rimasta in sospeso. In una scena, inoltre, Liz e Jack parlano del fatto che Cara Dutton (Helen Mirren) è un esempio di una donna che non ha mai avuto figli e, nonostante tutto, ha trovato il suo scopo nella società.

Spencer e Alex (Julia Schlaepfer), invece, potrebbero diventare genitori considerando che la donna viene mostrata mentre ha dei sintomi che potrebbero confermare la possibile gravidanza. La coppia tuttavia, viene separata: Spencer viene rimosso dalla nave e Alex viene ricondotta a Londra, anche se dichiara che cercherà un modo per raggiungerlo in Montana.

Per ora, quindi, non c’è alcuna certezza riguardante l’importante tassello dell’albero genealogico della famiglia Dutton.

Che ne pensate del season finale di 1923 e del mistero legato all’albero genealogico dei Dutton?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook