1923: Harrison Ford a ruota libera sulla stagione 2 e sul rapporto con Taylor Sheridan

Harrison Ford ha raccontato la sua esperienza con lo showrunner di 1923 Taylor Sheridan e ha parlato anche della stagione 2 del prequel di Yellowstone.

In una lunga intervista con The Hollywood Reporter, Ford ha confessato che non sa nulla della stagione 2 di 1923:

Non so un c**** di nulla.

Ha poi parlato del suo rapporto con Taylor Sheridan e del fatto che non ha parlato con Kevin Costner della serie principale:

No. Volevo che la mia relazione con Taylor fosse unica e condizionasse il mio comportamento e i miei pensieri. Non volevo sporcare la strada con quella di qualcun altro. Non ho idea del loro rapporto. Presumo che vadano molto d’accordo perché Kevin fa un ottimo lavoro.

Ford ha raccontato il primo incontro con Taylor Sheridan e ha parlato anche del suo ranch nel Mountain West:

Quando io e Taylor ci siamo incontrati per la prima volta faccia a faccia, non c’era una sceneggiatura perché non voleva scrivere una sceneggiatura per persone che la avrebbero rifiutata. Ma ci sono cose nelle sceneggiature che non avrei mai previsto che sono emotivamente coerenti con le cose che sono accadute nella mia vita. Quindi, mentre lo leggevo, pensavo: “Ma che c***o?” Sono piccole cose. Non ho intenzione di dirti di cosa parlo. Ma parla della trasformazione di un luogo naturale in una città e delle conseguenze per la natura e per le persone che vi abitano. Ne parla con reale comprensione e complessità. Sono colpito da quanto sia coerente con quello che penso – o quello che avrei potuto pensare se fossi stato un allevatore con la stessa personalità nel 1923.

1923 andrà in onda anche nel nostro paese a partire dal 12 febbraio.

Tra gli interpreti dello show ci sono Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Sebastian Roché, Robert Patrick, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn.

Lo show prequel di Yellowstone è prodotto da Taylor Shedidan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Ben Richardson.

Fonte: The Hollywood Reporter