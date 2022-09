Il cast di 1923, la nuova serie prequel di Yellowstone, si arricchisce con l’aggiunta di Jerome Flynn, il Bronn di Game of Thrones.

Flynn interpreterà Banner Creighton, uno scozzese dalla testa dura e leader dei pastori locali.

Al centro della trama ci sarà la storia della famiglia Dutton concentrandosi su due generazioni dopo quella protagonista di 1883 che aveva compiuto un viaggio per trasferirsi in Montana.

I nuovi personaggi dovranno fare i conti con la siccità, il proibizionismo la mancanza di leggi e un’epidemia che uccide il bestiame, il tutto nel contesto della grande depressione che colpisce l’area del Montana.

La serie affronterà anche le conseguenze della fine della prima Guerra Mondiale, avvenuta nel 1918.

Nel cast della serie prequel di Yellowstone ci saranno Harrison Ford nella parte di Jacob Dutton e Helen Mirren nel ruolo della moglie dell’uomo, Cara. Tra gli interpreti ci saranno inoltre Darren Mann (Animal Kingdom), Marley Shelton (The Lottery), James Badge Dale (24), Brian Geraghty (Big Sky), Julia Schlapfer (The Politician), Michelle Randolph (A Snow White Christmas), Brandon Sklenar (The Offer) e Aminah Nieves.

1923 debutterà sugli schermi di Paramount+ a dicembre. Sheridan ne è il creatore e produttore insieme a John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Rob Burkle, Bob Yari e Ben Richardson.

