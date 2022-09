Deadline riporta che Sebastian Roché si è unito al cast di 1923, serie che funge da spinoff prequel di Yellowstone, ideata da Taylor Sheridan. L’attore si aggiunge dunque ai protagonisti già annunciati Helen Mirren e Harrison Ford.

Recentemente abbiamo visto Roché nelle serie Big Sky, The Young Pope e L’uomo nell’alto castello. Precedentemente, aveva interpretato Mikael Mikaelson in The Vampire Diaries e The Originals, Balthazar in Supernatural e il rubacuori Jerry nella prima stagione di Sex and the City. Prossimamente, apparirà nella serie antologica Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, in arrivo a ottobre.

Al centro di 1923 ci sarà la storia della famiglia Dutton concentrandosi su due generazioni dopo quella protagonista di 1883 che aveva compiuto un viaggio per trasferirsi in Montana. I nuovi personaggi dovranno fare i conti con la siccità, il proibizionismo la mancanza di leggi e un’epidemia che uccide il bestiame, il tutto nel contesto della grande depressione che colpisce l’area del Montana.

La serie affronterà anche le conseguenze della fine della prima Guerra Mondiale, avvenuta nel 1918.

1923 debutterà sugli schermi di Paramount+ a dicembre. Sheridan ne è il creatore e produttore insieme a John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Rob Burkle, Bob Yari e Ben Richardson.

FONTE: Deadline