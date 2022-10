1923: Timothy Dalton entra nel cast della serie prequel di Yellowstone

Nel cast della serie 1923, progetto prequel di Yellowstone, ci sarà anche l’attore Timothy Dalton.

La nuova serie prodotta per Paramount+ racconterà la storia di un’altra generazione della famiglia Dutton dopo quelle mostrate nello show originale creato da Ty Sheridan e in 1883, che ha debuttato sugli schermi un anno fa.

Timothy Dalton, famoso per aver interpretato dal 1987 al 1989 l’iconico ruolo di James Bond, avrà la parte di un uomo molto ricco chiamato Donald Whitfield.

Attualmente la produzione non ha svelato in quante puntate apparirà il personaggio.

I protagonisti di 1923 saranno Harrison Ford e Helen Mirren nei ruoli di Jacob Dutton, il fratello di James Dutton (Tim McGraw), e Cara Dutton.

1923 introdurrà una nuova generazione della famiglia Dutton ed esplorerà i primi anni del XX secolo, quando pandemie, siccità storiche, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono l’Ovest montano e i Dutton che lo chiamano casa. In Italia la serie sarà disponibile su Paramount+ dal 2023.

Tra gli interpreti ci saranno anche James Badge Dale, Darren Mann, Robert Patrick, Jennifer Ehle, Jerome Flynn, Michell Randolph, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Sebastian Roche, e Julia Schlaepfer.

1923 è prodotta da Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Ben Richardson. La nuova serie è l’ultima aggiunta al crescente programma di Sheridan su Paramount+, che oltre a 1883 comprende Mayor of Kingstown e le prossime serie Tulsa King, Bass Reeves, Lioness e Land Man.

Che ne pensate dell’arrivo di Timothy Dalton nel cast di 1923? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook