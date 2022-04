ha ammesso che in futuro potrebbe riprendere il ruolo di, protagonista di, in un video realizzato per GQ in cui parla dei suoi ruoli più iconici.

L’attore ha raccontato parlando della serie:

Mi manca, è stata un’esperienza incredibile. Ho imparato che è meglio evitare di dare risposte definitive riguardante quello che farai o non farai. Amo interpretare quel personaggio. Credo che la storia non si sia conclusa.

Sutherland ha quindi ammesso:

Se venisse scritto qualcosa che per me avesse senso e che pensassi fosse un buon contributo per il franchise, allora lo sosterrei, anche se la mia partecipazione fosse limitata.

La star di 24 ha sottolineato:

Il mio coinvolgimento sarà sempre legato a quella che penso sia la qualità della scrittura. Se Howard Gordon fosse motivato a realizzarla, allora dovremmo vedere cosa accadrà.

La serie è andata in onda per 9 stagioni e un totale di 192 episodi tra il 2001 e il 2010. Kiefer ha ammesso di essere stato sul punto di abbandonare il progetto dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre:

Mi ricordo di aver affrontato delle settimane in cui non volevo più realizzarla e penso che tutte le persone coinvolte nello show fossero nella stessa situazione. Nessuno voleva avere a che fare con qualcosa che si avvicinava a quella cosa orribile che avevamo appena visto accadere. La nazione ha reagito però in modo diverso: anche se si trattava solo di uno show televisivo e di un tizio che combatteva per evitare una tragedia, era quello che volevano. Quindi è ciò che abbiamo fatto.

Che ne pensate? Vorreste assistere a un ritorno di 24 con star Kiefer Sutherland?

