Dal 12 gennaio è nelle sale statunitense il musical di Mean Girls (GUARDA IL TRAILER), che in Italia viene distribuito da Eagle Pictures. Nel cast sono presenti anche Bebe Wood e Tina Fey, che ritornano a condividere lo schermo a distanza di 11 anni da 30 Rock. In un episodio della sesta stagione della serie NBC, Wood aveva avuto infatti uno dei suoi primi ruoli: in un’intervista con ScreenRant, ha raccontato come l’incontro con la collega l’abbia spinta a continuare a recitare. Ecco le sue parole:

È davvero incredibile. Mi stavo avvicinando, o forse mi ero già avvicinata, al traguardo dei dieci anni come attrice professionista [con Mean Girls]. Quindi mi è sembrato molto appropriato, il momento giusto. È assurdo che sia andata così. Lei è stata la mia prima partner in scena come attrice professionista e io ho trovato la mia strada. I miei genitori non mi hanno spinto verso lo spettacolo. Era qualcosa che volevo fare da sola.

Credo che se l’avessi vissuto e sperimentato, se avessi capito cosa fosse e se avessi pensato: “Non credo che questo faccia per me”, non credo che avrei continuato a recitare. Ma Fey è stata così incredibile in quell’unico giorno in cui abbiamo lavorato insieme [che] credo di essere stata totalmente ispirata [da lei]. Ho pensato: “Voglio assolutamente continuare a farlo. È divertente”. E da quel momento ho iniziato a lavorare più regolarmente. In un certo senso, è tutto merito suo. Ha fatto un tentativo con me allora e lo ha fatto ora, quindi è molto speciale. È davvero molto speciale.