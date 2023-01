50 Cent ha annunciato di essere al lavoro su un adattamento televisivo del film 8 Mile, basato sulla vita di Eminem. Il produttore di Power ha dichiarato a Big Boy TV che sta collaborando con il rapper di “Lose Yourself” per portare la serie sul piccolo schermo.

“Porterò il suo 8 Mile in televisione. Ci stiamo muovendo”, ha detto. “Sarà una cosa grossa. Sono senza freni. Sto dando il massimo, sto dando il massimo“.

50 Cent ha anche detto: “Penso che dovrebbe esserci per la sua eredità, perché per me è importante che lo capiscano“. Il rapper ha fatto intendere che la serie fornirà una “backstory” e mostrerà gli anni giovanili del protagonista.

8 Mile è uscito nel 2002 ed è stato diretto da Curtis Hanson. Il film è interpretato da Eminem in una storia liberamente basata sulla sua vita e sulla sua ascesa alla celebrità. Eminem interpreta Jimmy, un rapper bianco che usa il nome d’arte B-Rabbit e racconta il suo viaggio verso il lancio della sua carriera hip-hop. Nel cast del film anche Kim Basinger, Brittany Murphy e Mekhi Phifer. Eminem vinse l’Oscar per la migliore canzone originale, Lose Yourself.

Dopo l’intervista di 50 Cent, il rapper ha condiviso uno screenshot di un articolo e ha aggiunto: “Sì, e voi pensavate che stessi scherzando, io sono serissimo! Sarà una cosa pazzesca“.

Recentemente è stato anche rivelato che 50 Cent sta espandendo l’universo BMF con tre spinoff in lavorazione presso Starz.