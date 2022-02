Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’attricedirà addio alla seriedopo due stagioni in cui ha avuto la parte di, la moglie di(Rob Lowe) e la madre di(Ronen Rubinstein).

Negli ultimi minuti dell’episodio dello show andato in onda negli Stati Uniti su Fox è stata infatti anticipata l’uscita di scena del personaggio. La storia si è interrotta con una telefonata ricevuta da T.K. con cui gli veniva comunicato che la madre è stata uccisa. Nell’episodio Red vs. Blue non è stato mostrato il tragico evento e i fan potranno vedere di nuovo l’attrice nella prossima puntata intitolata In the Unlikely Event of an Emergency. La sinossi anticipa:

Quando Gwen ha un’emergenza, Owen e T.K. viaggiano con destinazione New York, ma l’aereo affronta dei problemi tecnici. T.K. riflette su quando Gwyn lo ha aiutato portandolo in rehab alcuni anni prima.

Lo showrunner Tim Minear ha dichiarato:

La vita non è mai un’unica cosa ed è spietata. Volevo che la morte di Gwyn accadesse nel modo in cui succede a volte: a sorpresa e senza grandi annunci. Arriva in un momento in cui le cose per T.K. vanno bene. Lui e Carlos sono passati al livello successivo. La sua famiglia dei vigili del fuoco è di nuovo insieme. La morte della madre cambierà tutto per lui, ma anche per Owen e Carlos. Il modo in cui TK affronta questo lutto e il dolore ci dirà molto di chi è e da dove proviene. E Owen dovrà fare i conti con il proprio passato con Gwyn.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti dell’addio di Lisa Edelstein alla serie 9-1-1: Lone Star?

Fonte: Variety