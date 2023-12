Elizabeth Banks ha un sogno nel cassetto: interpretare una vittima di omicidio in The White Lotus di HBO. L’attrice-produttrice ne ha parlato a Live With Kelly and Mark lo scorso venerdì, mentre promuoveva il nuovo film d’animazione Prendi il volo, scritto proprio dallo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo di The White Lotus Mike White quattro anni fa, prima che lui si imbarcasse nella serie di successo. “Voglio tanto essere uccisa in The White Lotus”, ha detto la Banks. “Uccidetemi. Per favore, uccidetemi. Non so come sia possibile, ma…“,

Ripa ha voluto aiutare l’attrice e si è rivolta alle telecamere per dire: “Mike White, per favore metti la tua amica Elizabeth Banks in White Lotus stagione 3 o 4. Accetteremo una delle due“. Potete vedere lo scambio di battute qui sotto:

Vi ricordiamo che la serie è stata rinnovata per la terza stagione. Come riportato da Deadline il mese scorso, The White Lotus ha iniziato il casting per il suo prossimo terzo capitolo subito dopo la fine dello sciopero SAG-AFTRA il 9 novembre.

Da quel momento, c’è stato un notevole fermento, con i produttori che hanno inviato offerte a diverse star famose e esaminato numerosi attori. Finora, nessun nuovo membro del cast è stato selezionato e si unirà a Natasha Rothwell, protagonista della prima stagione. L’attrice riprenderà il suo ruolo di Belinda nella terza stagione, che avrà luogo in Thailandia e accompagnerà gli spettatori in una vacanza in un resort.

Come riporta Deadline, sono in fase di casting tredici ruoli, nove dei quali da series regular, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, con un patriarca, un dirigente d’azienda, un’attrice, una coppia di madri, un disadattato e uno yogi nel gruppo multigenerazionale.

