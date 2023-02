A Gentleman in Moscow: Mary Elizabeth Winstead nel cast della serie

Mary Elizabeth Winstead sarà la protagonista, accanto a Ewan McGregor, della serie A Gentleman in Moscow, progetto prodotto da Showtime e Paramount+.

L’adattamento del romanzo di Amor Towles e le riprese sono attualmente in corso.

Al centro della trama c’è il Conte Alexander Rostov (McGregor) che, dopo la Rivoluzione Russa, scopre che il suo passato lo posiziona nella parte sbagliata della storia. Dopo essere riuscito a evitare di essere giustiziato, Rostov viene esiliato dal tribunale sovietico in una stanza del lussuoso Hotel Metropol, minacciato di morte se metterà fuori dall’edificio. Gli anni passano e, fuori dalle porte dell’albergo, avvengono alcuni degli eventi più tumultuosi di decenni di storia russa. Rostov, nel frattempo, si addentra in un mondo all’insegna della scoperta emotiva. Mentre si costruisce una nuova vita tra le mura dell’hotel, il protagonista scopre il vero valore dell’amicizia, della famiglia e dell’amore.

Winstead sarà Anna Urbanova, personaggio descritto come un’attrice glamour, indipendente e che si è fatta da sola, all’apice della sua fama. La donna usa la sua intelligenza e la sua bellezza per conquistare il Conte Alexander Rostov. Si tratta di un personaggio enigmatico e molto riservato, riluttante all’idea di rivelare la vera se stessa. Anna interpreta un ruolo sullo schermo e anche nella vita reale. Il feeling esistente tra il Conte e Anna è evidente, ma non è chiaro se si tratti di vero amore o solo di uno dei tanti ruoli interpretati da Anna.

Winstead e McGregor hanno recitato insieme in Fargo e nel film Birds of Prey. Nel 2022 si sono sposati e la coppia ha avuto un figlio.

Ben Vanstone sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner di A Gentleman in Moscow.

Che ne pensate dell’arrivo di Mary Elizabeth Winstead nel cast di A Gentleman in Moscow? Lasciate un commento!

Fonte: Variety