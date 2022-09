BBC Three adatterà il romanzo A Good Girl’s Guide To Murder scritto da Holly Jackson e a produrre la nuova serie destinata ad Amazon Prime Video sarà Moonage Pictures, in precedenza nel team che ha portato al successo The Pursuit of Love.

La sceneggiatura sarà firmata da Poppy Cogan, che ha già firmato l’horror Red Rose.

All centro della trama ci sarà l’omicidio della studentessa Andie Bell. Tutti gli abitanti della città in cui viveva avevano deciso che il colpevole, cinque anni prima, era Sal Singh. Ma Pippa Fitz-Amonbi, intelligente e determinata, non ne è convinta e vuole dimostrare la verità, nonostante molte persone vogliano impedirle di scoprirla.

Cogan ha dichiarato:

Sono così onorata che Holly Jackson si sia fidata di me nell’adattare il suo romanzo, incredibilmente popolare e brillante. Con una trama ricca di svolte e un cast di personaggi divertenti e idiosincratici, A Good Girl’s Guide to Murder porterà gli spettatori a compiere una cavalcata elettrizante.

Nel team di autori ci saranno anche Zia Ahmed, Ajoke Ibironke e Ruby Thomas, mentre tra i produttori ci sarà Florence Walker.

Che ne pensate della scelta di realizzare una serie tratta dal libro di Holly Jackson? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline