HBO ha condiviso un aggiornamento sulla serie A Knight of the Seven Kingdoms, lo spinoff dedicato alle avventure di ser Duncan e del suo scudiero Egg: la prima stagione sarà composta da sei puntate.

Tre degli episodi, inoltre, saranno diretti da Owen Harris, regista famoso per aver realizzato alcune puntate di Black Mirror, tra cui San Junipero.

Il progetto tratto dai racconti di George R.R. Martin sarà quindi più breve rispetto alle stagioni di Game of Thrones e di House of the Dragon e bisognerà attendere per scoprire gli altri filmmaker coinvolti.

Basato sui libri di George R. R. Martin, lo show seguirà Dunk, un cavaliere errante che cerca di guadagnarsi da vivere a Westeros decenni dopo la fine di House of the Dragon. Al suo fianco c’è Egg, un ragazzino che gli fa da scudiero e che tiene segreta al cavaliere solitario la sua identità di Targaryen. La serie sarà interpretata da Peter Claffey (Dunk) e Dexter Sol Ansell (Egg) e la sua uscita è prevista per la fine del 2025.

La sinossi di A Knight of the Seven Kingdoms

Prima di Game of Thrones, Ser Duncan l’Alto (Claffey), un cavaliere coraggioso ma senza esperienza, e il suo piccolo scudiero, Egg (Ansell), hanno vagato per Westeros durante l’era dei Targaryen. Le loro avventure propongono destini grandiosi, nemici formidabili, e fughe audaci in un periodo in cui c’erano ancora i draghi e i Targaryen governavano.

Che ne pensate di Owen Harris come regista di alcuni episodi della serie A Knight of the Seven Kingdoms?

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline