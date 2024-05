Il prossimo protagonista dello spin-off di Game of Thrones si è già rasato la testa in vista del ruolo di Egg in A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Basato sui libri di George R. R. Martin, lo show seguirà Dunk, un cavaliere errante che cerca di guadagnarsi da vivere a Westeros decenni dopo la fine di House of the Dragon. Al suo fianco c’è Egg, un ragazzino che gli fa da scudiero e che tiene segreta al cavaliere solitario la sua identità di Targaryen. La serie sarà interpretata da Peter Claffey (Dunk) e Dexter Sol Ansell (Egg) e la sua uscita è prevista per la fine del 2025.

L’attore che interpreta Egg in “The Hedge Knight” deve rasarsi la testa per nascondere i suoi capelli Targaryen e ha mostrato la sua trasformazione su Instagram:

Nel video, un emozionato Ansell annuncia che si raserà la testa, poi reagisce con shock quando il barbiere gli rimuove delle strisce di capelli. A metà del video, Ansell afferma che “non avrà bisogno di shampoo per un po’”, prima di uscire per mostrare la rasatura finita.

Essendo l’ultimo spinoff di Game of Thrones, The Hedge Knight segue la scia di House of the Dragon come show incentrato sui Targaryen. Pur concentrandosi principalmente su Ser Duncan l’Alto, il secondo protagonista è Egg, in realtà il Principe Aegon Targaryen, figlio di Re Maekar I. Sebbene Dunk non lo sappia, il suo scudiero diventerà Re Aegon V, noto come Aegon l’Improbabile. I due trascorrono gran parte della giovinezza di Egg vagando per il Continente Occidentale in cerca di avventure.

Nonostante sia in linea di successione per il Trono di Spade, Aegon ha altri sogni per il suo futuro, come diventare membro della Guardia Reale. Per nascondere la sua identità, suo fratello maggiore Daeron gli radia la testa, così possono vagare senza destare sospetti. Questo trucco è particolarmente astuto perché i Targaryen hanno caratteristici capelli argentati. Radendosi, Aegon diventa irriconoscibile e può facilmente passare per un comune membro del popolo.

La breve sinossi diffusa in precedenza da HBO anticipava: