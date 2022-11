ABC ha annunciato che la stagione 5 della serie A Million Little Things sarà l’ultima.

La messa in onda degli ultimi episodi del progetto ideato da DJ Nash prenderà il via mercoledì 8 febbraio, nello slot delle 22.

Al centro della trama c’è un gruppo di amici che trova la motivazione per vivere pienamente la propria esistenza dopo l’improvvisa morte di uno di loro.

Nel cast c’erano David Giuntoli nella parte di Eddie Saville, Romany Malco in quella di Rome Howard, Allison Miller che interpretava Maggie Bloom, Christina Moses nel ruolo di Regina Howard, Grace Park nei panni di Katherine Kim, James Roday Rodriguez che sarà Gary Mendez, Tristan Byon nel ruolo di Theo Saville, Lizzy Greene nei panni di Sophie Dixon, e Chance Hurstfield nel ruolo di Danny Dixon.

Nash ha dichiarato:

So che vedere la fine di questa serie potrebbe essere triste per molte persone (specialmente per mia madre che lo guarda dal vivo ogni settimana), ma ho sempre saputo che volevo seguire questi amici per cinque stagioni e lasciarli quando sarebbe arrivato il momento giusto. Quando abbiamo iniziato a realizzare il nostro show non avrei mai potuto immaginare questa incredibile comunità di ‘Milionari’ che si sarebbero trovati e non solo avrebbero guardato, ma inoltre condiviso le loro lotte personali, il loro dolore e alla fine la loro vera forza. Sono onorato e orgoglioso di tutto questo e provo inoltre ammirazione per gli incredibili attori, gli sceneggiatori, i registi e la troupe che hanno prestato il loro talento per realizzare il nostro show. Sono inoltre così grato per il fatto che ABC ora abbia la consapevolezza sui problemi di salute mantale come una delle tematiche principali che sostiene. Io e Terrence non vediamo l’ora che i Milionari vedano cosa abbiamo pianificato per la nostra ultima stagione.