Il videogiocodiventerà unache verrà scritta e diretta da, già autore di film come Hostile e Meandre.

Il progetto sarà prodotto da Mediawan/Merlin Productions in collaborazione con Focus Entertainment.

Fabrice Renault di Merlin Productions ha dichiarato:

Per me è fondamentale che le nostre produzioni riflettano il talento e le conoscenze francesi. A Plague Tale è un gioco disegnato da Asobo a Bordeaux che viene prodotto con una società situata a Parigi. I suoi creatori hanno avuto l’opportunità di vendere l’adattamento negli Stati Uniti, ma hanno preferito lavorare con i talenti francesi.

Il videogioco è ambientato nella Francia del 1348, durante la guerra dei cent’anni e alle prese con la peste nera. Amicia de Rune discende da una famiglia nobile e vive nelle campagne dell’Aquitania. Suo fratello minore, Hugo, è malato sin dalla nascita e la madre Beatrice, un’alchimista, lo ha rinchiuso per anni nel tentativo di cercare un antidoto per la sua malattia. La vita di Amicia cambia radicalmente quando vede i primi segni della peste, il suo cane Lion viene ucciso da un’entità invisibile e l’Inquisizione arriva in cerca di Hugo uccidendo il padre Robert. Beatrice, prima di venir uccisa, ordina alla figlia di portare Hugo al sicuro dal medico Laurentius. I due devono quindi fuggire affrontando animali che stanno diffondendo la peste, abitanti ostili e soldati dell’Inquisizione, iniziando un’avventura che porta alla scoperta che Hugo possiede un potere soprannaturale chiamato Macula che può essere fermato grazie a un libro proibito chiamato Sanguinis Itinera.

Che ne pensate della realizzazione di una serie tv tratta da A Plague Tale? Lasciate un commento!

Fonte: Allocine