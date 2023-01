La miniserie A Small Light, prodotta da National Geographic, racconterà la storia di Anna Frank, ma non affronterà la possibile identità delle persone che hanno tradito la famiglia della ragazza.

Il progetto è stato sviluppato da Joan Rater e Tony Phelan. Al centro della trama ci sarà Miep Gies, interpretata da Bel Powley, che accetta di nascondere nella sua casa il suo capo Otto Frank (Liev Schreiber) e la sua famiglia durante la seconda Guerra Mondiale.

Rater ha spiegato:

Miep ha sempre detto che non sapremo mai chi li ha traditi. Ho letto una ricostruzione e ho pensato ‘l’hanno fatto loro’, e poi ne ho letto un’altra e pensato ‘Loro l’hanno fatto’. Abbiamo pensato che fosse importante che non rispondessimo a quella domanda. Non l’aggiriamo… Ipotizziamo una persona che potrebbe averlo fatto. C’erano così tante persone che avrebbero potuto tradirli.