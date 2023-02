A Small Light: il poster svela la data di uscita della miniserie

National Geographic e Disney+, in occasione del giorno in cui Miep Gies avrebbe compiuto 114 anni, ha svelato la data di uscita della miniserie A Small Light: i primi due episodi saranno trasmessi sugli schermi americani lunedì 1 maggio.

Le puntate successive saranno poi trasmesse ogni lunedì, mentre saranno disponibili in streaming il giorno successivo.

Ecco il poster:

Il progetto è stato sviluppato da Joan Rater e Tony Phelan. Al centro della trama ci sarà Miep Gies, interpretata da Bel Powley, che accetta di nascondere nella sua casa il suo capo Otto Frank (Liev Schreiber) e la sua famiglia durante la seconda Guerra Mondiale.

Le riprese si sono svolte nelle città di Amsterdam e Praga, dove sono state ricreati gli spazi dove hanno vissuto otto persone, tra cui Otto Frank e sua moglie Edith, insieme alle figlie Anne e Margot.

Solo Otto è sopravvissuto alle persecuzioni dei nazisti e ha ricevuto il diario di Anna, ritrovato e conservato da Miep.

Gli episodi approfondiranno come la segretaria ventenne, interpretata da Powley, abbia accettato la richiesta del suo capo Otto Frank (Liev Schreiber) e abbia nascosto la sua famiglia durante la seconda Guerra Mondiale. Per i successivi due anni, Miep, il marito Jan (Joe Cole) e altri eroi quotidiani, hanno protetto le otto persone nascoste nell’abitazione. Miep ha successivamente trovato il diario di Anna e l’ha conservato, consegnandolo poi al padre della ragazzina che l’ha condiviso con il resto del mondo.

Fonte: TVLine