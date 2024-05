William Stanford Davis ha parlato del suo personaggio in Abbott Elementary, il bidello Mister Johnson, sottolineando che il suo passato è misterioso e il finale della stagione 3 regalerà qualche dettaglio della sua storia personale.

L’attore ha ribadito che Johnson è davvero misterioso, dichiarando ironico che ha lavorato in tutto il mondo, ha gareggiato alle Olimpiadi e ha trascorso del tempo tra le fila della mafia.

Davis ha sottolineato:

Questa mancanza di dettagli ha permesso al suo interprete di avere molta libertà nell’interpretazione e divertirsi.

Quinta Brunson, creatrice della serie, e gli autori hanno potuto conoscerlo e, episodio dopo episodio, hanno aggiunto qualche sfumatura. William ha ammesso di aver provato a dare dei suggerimenti:

Mr. Johnson, inoltre, è uno dei personaggi più amati dai fan di Abbott Elementary e Davis ha ammesso che alle volte è sorpreso dalla reazione degli spettatori, anche se ha cercato in ogni modo di mantenerlo tridimensionale e realistico.

William Stanford Davis ha quindi parlato di Quinta Brunson spiegando:

Mi ha cambiato la vita e lo dico spesso. Quello che ha scritto per questo personaggio, il fatto che mi abbia accolto fin dal primo giorno tra gli interpreti, specialmente arrivando come una guest star. Ed è stata lei a dirmi che stava pensando di rendermi una presenza regolare, quindi non ho altro che amore per lei.

Gli autori, inoltre, hanno dato all’attore una certa libertà nel recitare.

Nel finale della stagione 3 ci saranno alcune scene a scuola e non solo che permetteranno di vedere l’evoluzione del personaggio e che potrebbero far cambiare l’idea che gli spettatori hanno di lui, oltre a nuovi dettagli del rapporto con Janine.

Davis, nella quarta stagione, spera invece che venga mostrato qualcosa in più della vita personale del personaggio e la sua famiglia o un interesse sentimentale. L’attore ha poi aggiunto:

Una cosa che vuole fare è rendere la scuola il posto migliore possibile per i ragazzi in modo che abbiano un’educazione ed è quello che ho provato a concentrare in un modo davvero comico quando dico ‘La scuola non è un posto per la spazzatura’. Ho provato a usare la mia esperienza personale alle scuole elementari, i rapporti che ho creato con i bidelli e i Mr. Johnson, ho potuto realmente conoscerli.