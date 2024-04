Il rinnovo per la stagione 4 di Abbott Elementary ha regalato grande serenità a Lisa Ann Walter, come ha rivelato in un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter.

L’attrice, parlando della sua carriera con il magazine People, ha spiegato:

Solo perché reciti in un film non vuol dire che sei ricca. Non ero una star. Ero la donna che vi ha fatto piangere in Genitori in trappola e la settimana dopo stai ancora cercando un lavoro. Quindi onestamente, sentirmi al sicuro? Mi è capitato con il rinnovo per la quarta stagione di Abbott Elementary.

Il ruolo dell’insegnante Melissa Schemmenti nella sitcom ABC è stato particolarmente importante per avere una stabilità economica e permettere alla sua famiglia di vivere anche qualche esperienza speciale, come un viaggio in Italia:

Non ero stata in grado di permettermi economicamente una vacanza con i miei figli oltre al portarli allo zoo di San Diego o andare a sciare qui vicino. Questa è stata la prima volta che ho potuto portare tutti a fare un viaggio.

Nonostante i suoi impegni cinematografici, infatti, Walter non si è mai sentita al sicuro dal punto di vista economico. Abbott Elementary le ha invece dato un guadagno stabile:

Per la prima volta ho pensato: ‘Ho questo ora. Potrei rilassarmi’. Anche quando recitavo nei film si trattavano solo di lavori e poi c’era un’interruzione.

Lisa Ann ha sottolineato che a questo punto della sua vita sta facendo dei bilanci:

Forse perché non mi rimangono molti anni. E quello è ciò che dico: ‘Semplicemente non puoi smettere’. Non sai quando sarà il tuo momento. Non puoi semplicemente rinunciare. Devi superare i tuoi problemi e concentrarti su quello che stai facendo.

