ABC e The CW hanno rinnovato rispettivamente Abbott Elementary e All American per nuove stagioni.

ABC ha rinnovato Abbott Elementary per la stagione 3, dopo il trionfo ai Golden Globes 2023.

Creata da Quinta Brunson, Abbott Elementary è una comedy che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati, e il loro preside leggermente stonato, mentre navigano il sistema della scuola pubblica di Filadelfia. Nonostante gli ostacoli a loro sfavore, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, nonostante questi incredibili funzionari pubblici possano essere in minoranza e sottofinanziati, amano quello che fanno; anche se non amano l’atteggiamento tutt’altro che stellare del distretto scolastico nei confronti dell’istruzione dei ragazzi.

The CW ha invece rinnovato All American per una stagione 6, prevista per la stagione 2023-2024.

ALL AMERICAN è creata da Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television e CBS Studios, Nkechi Okoro Carroll (“Rosewood,” “The Resident”), Greg Berlanti (“The Flash,” “You,” “Titans”), Sarah Schechter (“The Flight Attendant,” “You,” “Riverdale”), John A. Norris (“Deception”), Jameal Turner (“Rosewood”), Mike Herro (“One Tree Hill”), e David Strauss (“American Woman”) ne sono i produttori esecutivi. La serie è disponibile su Amazon Prime Video.

Fonte: Spoiler TV, 2