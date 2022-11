Fox ha annunciato il cast rimanente per Accused, la serie antologica che debutterà il prossimo gennaio negli Stati Uniti.

Tra i nuovi ingressi nel cast il premio Oscar Keith Carradine (Il potere del cane), il candidato all’Emmy Jason Ritter (Raising Dion), Betsy Brandt (Breaking Bad) e Wrenn Schmidt (Nope).

Keith Carradine parteciperà con Laila Robins in “Billy’s Story”. Scritto da Maile Meloy e diretto da Julie Hebert, l’episodio parla di un’anziana rock star che lotta per aiutare il figlio tossicodipendente.

Jason Ritter e Wrenn Schmidt saranno tra i protagonisti di “Jack’s Story”. Scritto da Hannah Schneider e diretto da Michael Chiklis, l’episodio ruota attorno a un insegnante accusato di un crimine dopo aver aiutato uno studente bisognoso.

Betsy Brandt recita al fianco di Bebe Wood e Josh Hamilton in “Jessie’s Story”, una storia su un’adolescente che fa pressioni a sua madre per scoprire l’identità del padre biologico. L’episodio è scritto da Maile Meloy e diretto da Michael Offer.

Oltre ai quattro attori, nella serie tv ci saranno anche Emma Nelson, Joanne Boland, Brad Austin, James Udom, Anne Bedian, Matthew James Thomas, Evan Gamble, Skywalker Hughes, Lyla Porter-Follows, Skylar Gaertner, Janet Porter e Damon Redfern

Accused, che debutterà il 24 gennaio, è una raccolta di 15 storie intense, attuali e squisitamente umane di crimini e punizioni. Ogni episodio è un thriller dal ritmo incalzante, che esplora un crimine diverso, in una città diversa, con un cast del tutto originale. Raccontato dal punto di vista dell’imputato attraverso flashback, lo spettacolo rispecchia i tempi attuali con storie evocative ed emozionanti. Alla fine, il pubblico scoprirà come una persona comune venga coinvolta in circostanze straordinarie e come una decisione impulsiva possa influenzare per sempre il corso di quella vita e quella degli altri. Nel cast Michael Chiklis, Abigail Breslin, Whitney Cummings, Margo Martindale, Malcolm-Jamal Warner, Wendell Pierce, Rachel Bilson, Jack Davenport, Molly Parker e i registi Billy Porter , Marlee Matlin, Tazbah Chavez e Michael Chiklis.

Fonte: Deadline