La serie Accused, il nuovo progetto di Howard Gordon, ha stabilito un record di ascolti sugli schermi di Fox, ma alcuni spettatori non hanno potuto vedere il finale dell’episodio.

Il network ha dichiarato che nella fascia di età dai 18 ai 49 anni la puntata ha ottenuto 8.4 milioni di spettatori, risultando il debutto più visto negli ultimi tre anni sugli schermi delle emittenti tradizionali o tv via cavo.

Il debutto dello show ha potuto contare sul traino della partita di football Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers. La programmazione nel palinsesto ha però causato anche qualche problema: in 13 mercati (tra cui quelli di Cleveland, Sacramento, St. Louis, Indianapolis, San Diego, Greensboro, Little Rock, Lexington, Honolulu, Springfield, Ft. Smith, Monroe e Jackson) non sono andati in onda gli ultimi minuti della puntata, lasciando in sospeso gli spettatori che non hanno potuto vedere come si concludeva la storia.

Le stazioni locali hanno infatti trasmesso degli spot dalle 22.55 alle 22.58, sovrapponendosi alla conclusione del caso, di cui numerosi spettatori hanno visto solo gli ultimi 14 secondi.

Nextar, che si occupa della messa in onda dei programmi Fox in 39 mercati, ha dichiarato:

Abbiamo avuto un problema tecnico che ha riguardato un piccolo numero di stazioni di Fox. Lo abbiamo affrontato e abbiamo preso provvedimenti in modo che non ricapiti.

La serie tratta dall’omonimo progetto della BBC, in cui ogni episodio è ambientato in un’aula di tribunale e segue un processo, mostrando quello che accade a una persona “normale” quando viene coinvolta in una situazione straordinaria, rivelando la catena di eventi che hanno portato alla situazione da cui è impossibile tornare indietro.

Nel cast ci sono Rachel Bilson, Whitney Cummings, Oscar nominee Abigail Breslin, Michael Chiklis, Margo Martindale, Molly Parker, Rhea Perlman, Malcolm-Jamal Warner, Wendell Pierce, e Jack Davenport.

Fonte: Deadline