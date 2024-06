The Acolyte – La seguace, nuova serie dell’universo di Star Wars (GUARDA IL TRAILER) debutterà il 5 giugno in esclusiva su Disney+. Nel cast anche Carrie-Anne Moss, che, ospite del programma Good Morning America ha dichiarata di aver amato interpretare una maestra Jedi:

Ho amato l’idea di avere quel sistema di energia che i Jedi sono allenati a possedere. Faccio meditazione, quindi è un concept che mi è piaciuto.

Il suo personaggio, in particolare, usa la Force Fu:

I miei duelli sono basati sul Kung Fu. C’era una persona sul set, una danzatrice, che mi ha aiutato a capire i modi in cui usare la Force Fu, a sentirla con il mio corpo. Amo l’azione: è raccontare una storia col tuo corpo. Ho imparato a padroneggiarla guardando Keanu [Reeves] in John Wick. Ci vogliono molte riprese per farlo.

Ecco il video dell’intervista completa:

The Acolyte – La seguace, la sinossi

In The Acolyte: La Seguace, un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra…

La serie è interpretata da Amanda Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

