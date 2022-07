Nella nuova serie comedy di Netflix con Arnold Schwarzenegger ci sarà anche Adam Pally.

L’attore, visto recentemente in Sonic 2, interpreterà The Great Dane (L’Alano) descritto come un intermediario del mercato nero che non è così sciocco come sembra e sa come manipolare e incantare il suo interlocutore per ottenere ciò che vuole. Avendo passato del tempo in una prigione turca, una squadra di agenti della CIA lo aiuta a fuggire in modo che possa entrare in contatto con Boro interpretato da Gabriel Luna, un criminale intento a costruire una bomba atomica.

Il progetto è ancora senza un titolo e mostrerà la star di Terminator recitare accanto a Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) nel ruolo di un padre e sua figlia che scoprono di aver lavorato in segreto come agenti della CIA per anni. Il loro rapporto si basa quindi su una menzogna e non si conoscono realmente. Tutto cambierà quando i protagonisti dovranno unire le forze.

Tra gli interpreti ci saranno Jay Baruchel (How to Train Your Dragon), Aparna Brielle (A.P. Bio), Andy Buckley (The Office), Milan Carter (Warped!), Fortune Feimster (Kenan), Barbara Eve Harris (Station 19), Gabriel Luna (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), Fabiana Udenio (Jane the Virgin), e Travis Van Winkle (You) che saranno delle presenze regolari.

Tra le presenze ricorrenti, invece, spazio a Devon Bostick (Okja), David Chinchilla (Reacher), Rachel Lynch (Witches of East End), Stephanie Sy (Nobody), e Scott Thompson (Reno 911!).

Siete curiosi di vedere Adam Pally al fianco di Arnold Schwarzenegger nella nuova serie Netflix ancora senza titolo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book