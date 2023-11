Dopo Matt LeBlanc, Courteney Cox è la seconda star di Friends a dire addio a Matthew Perry sui social dopo la morte dell’attore, avvenuta improvvisamente il 28 ottobre.

Cox interpretava Monica, che nel corso della serie sviluppava una relazione romantica con Chandler (interpretato da Perry) culminata con il matrimonio. L’attrice ha condiviso un tributo personale su Instagram, assieme a uno dei suoi ricordi preferiti di Perry: una scena tagliata di Friends (mostrata per la prima volta alla reunion dell’anno scorso) in cui l’attore le sussurra una battuta da dire quando si scopre che Monica e Chandler dormono assieme.

“Sono così grata per ogni momento passato con te Matty e mi manchi ogni giorno”, ha scritto Cox. “Quando lavori con qualcuno così a stretto contatto come ho fatto con Matthew, vorresti poter condividere migliaia di momenti. Per ora ecco uno dei miei preferiti. Per dare un po’ di contesto, Chandler e Monica dovevano avere una storia di una notte a Londra. Ma a causa della reazione del pubblico, è diventata l’inizio della loro storia d’amore. In questa scena, prima di iniziare a girare, lui mi ha sussurrato una battuta divertente da dire. Faceva spesso cose del genere. Era divertente ed era gentile.”

Nella clip, Monica si nasconde sotto le coperte quando Ross entra nella camera ed esclama “Oggi mi sposo!!!”. Dopo che lui se ne va, Monica si scopre e chiede a Chandler, “Pensi che mi abbia vista?” Nella scena tagliata, rimane in posizione e dice a Chandler, “OK, ora tocca a te,” fingendo di tornare a fare sesso. Cox poi scoppia a ridere e dice al pubblico presente nel teatro di posa: “È lui che mi ha detto di dirlo!”

Cox è il secondo membro del cast di “Friends” a condividere un tributo personale al defunto Perry, morto inaspettatamente il 28 ottobre all’età di 54 anni. Cox e i suoi co-protagonisti di “Friends” Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer hanno rilasciato una dichiarazione congiunta poco dopo.