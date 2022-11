Agatha: Coven of Chaos, il cast sul set della serie Marvel già dalla prossima settimana

Le riprese di Agatha: Coven of Chaos sono ormai imminenti. La serie tv dei Marvel Studios è ai blocchi di partenza, la pre-produzione è in corso da qualche tempo e ora abbiamo anche una data di inizio. Sebbene Production Weekly segnalasse come data il 5 dicembre, ora sappiamo che il cast sarà sul set già dalla settimana prossima, come dichiara Emma Caulfield.

L’attrice ha parlato con Comicbook.com svelando che inizierà a lavorare nei prossimi giorni:

Il cast è fantastico. Inizierò a lavorare ad alcune cose la prossima settimana. So già qualcosa, ma non posso dire nulla! Non posso dire nemmeno cosa aspettarvi… perché rivelerei qualcosa! So qualcosina, ed è abbastanza per farmi entrare nel mood giusto. Penso che sarà davvero divertente. Non ho ancora incontrato Kathryn Hahn. La amo, è la migliore, è fichissima in maniera totalmente naturale!

La serie avrà un cast d’insieme composto da Hahn (Agatha), Caulfield (Dottie), Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata ed Eric Andre.

Jac Schaeffer sarà alla guida dello spin-off con la parte di showrunner. Nel team degli sceneggiatori ci saranno poi anche Peter Cameron, Laura Donney, Cameron Squires e Megan McDonnell, che ha firmato il copione di The Marvels insieme a Nia DaCosta. La serie dovrebbe debuttare alla fine del 2023 su Disney+.