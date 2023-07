Agatha: Coven of Chaos

Dopo il debutto in WandaVision, Kathryn Hahn tornerà a prestare il proprio volto ad Agatha in Agatha: Coven of Chaos.

In una recente intervista con Deadline, Hahn ha definito Agatha: Coven of Chaos una serie “deliziosa”:

Non ho idea della data d’uscita. Faccio solo parte del pubblico impaziente che aspetta di vedere la serie tv. La amo così tanto. Voglio dire, è una strega, quindi cosa potrebbe esserci di più delizioso? E soprattutto sulla scia dell’immersione molto profonda fatta in Tiny Beautiful Things poter saltare in qualcosa che è stato sorprendentemente profonda, lo ha reso davvero un anno emozionante, davvero difficile, ma incredibile.

Nel cast dello show ci saranno anche Emma Caulfield, Debra Jo Rupp, Joe Locke, Maria Dizzia, Sasheer Zamata, Patti LuPone e Okwui Okpokwasili.

