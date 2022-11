Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza parla del suo coinvolgimento nella serie

Aubrey Plaza ha parlato per la prima volta del suo coinvolgimento in Agatha: Coven of Chaos commentando il suo personaggio durante una nuova intervista rilasciata a Backstage.

L’attrice ha spiegato accennando allo spinoff di WandaVision:

Non ne ho parlato ancora, ma è un personaggio divertente. Dirò solo, parlando di capacità di far realizzare le cose… Tutto sta andando al suo posto con questa parte. Kathryn Hahn, è una mia amica, l’ho conosciuta per anni. Abbiamo condiviso dei momenti sullo schermo in Parks and Recreation 10 anni fa, ma non ho mai realmente avuto l’occasione di lavorare con lei.

Aubrey ha proseguito lodando l’interprete di Agatha:

Penso sia una delle più incredibili attrici che stanno lavorando in questi anni. È una mia amica. Parla la mia lingua. Poter dividere lo schermo con lei e tenerle testa mi motiva. Penso sia fantastico che sia un progetto Marvel e tutto il resto, ma in realtà sono semplicemente interessata a lavorare con Kathryn Hahn.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Aubrey Plaza su Agatha: Coven of Chaos?

Il cast è composto da Hahn (Agatha), Caulfield (Dottie), Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata ed Eric Andre.

Jac Schaeffer sarà alla guida dello spin-off con la parte di showrunner. Nel team degli sceneggiatori ci saranno poi anche Peter Cameron, Laura Donney, Cameron Squires e Megan McDonnell, che ha firmato il copione di The Marvels insieme a Nia DaCosta. La serie dovrebbe debuttare nel 2023 su Disney+.

Fonte: Backstage