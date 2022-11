Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza nel cast della serie Marvel

Nel cast di Agatha: Coven of Chaos ci sarà anche Aubrey Plaza, attrice conosciuta per Parks and Recreation, Legion e Little Demon.

Marvel Studios non ha ancora confermato che ruolo interpreterà l’attrice, rimanendo in silenzio sul casting.

Il ruolo della Plaza è una specie di reunion con Kathryn Hahn, poiché entrambe sono apparse in Parks and Recreation, con Plaza nel ruolo di April Ludgate, mentre Hahn ha interpretato la stratega politica Jen Barkley in circa una dozzina di episodi.

Per assistere al nuovo capitolo della storia di Agatha, interpretata da Kathryn Hahn, bisognerà attendere il 2024. Le riprese inizieranno infatti a dicembre e proseguiranno durante il 2023.

Jac Schaeffer sarà alla guida dello spin-off con la parte di showrunner. Nel team degli sceneggiatori ci saranno poi anche Peter Cameron, Laura Donney, Cameron Squires e Megan McDonnell, che ha firmato il copione di The Marvels insieme a Nia DaCosta.

