Agatha: Coven of Chaos – Debra Jo Rupp nel cast della serie, svelata la data dell’inizio delle riprese

Le riprese della serie Agatha: Coven of Chaos stanno per iniziare in Georgia e nel cast ci sarà anche Debra Jo Rupp, già apparsa in WandaVision.

Un tweet pubblicato da Lizzie Hill di The Cosmic Circus sostiene infatti che il lavoro del cast e della troupe sul set prenderà il via il 17 gennaio.

New update on #AgathaCovenOfChaos principle photography in Georgia starting 1/17 now, not next Monday. https://t.co/j7OemblhOz — Lizzie Hill – EiC The Cosmic Circus (@MsLizzieHill) January 4, 2023

Tra gli interpreti dello spinoff di WandaVision ci sarà inoltre Debra Jo Rupp: la protagonista di That ’70s show, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali da parte dei Marvel Studios, dovrebbe riprendere il ruolo avuto in precedenza nel MCU.

L’attrice, nello show con star Paul Bettany ed Elizabeth Olsen, aveva la parte di Sharon Davis.

Jac Schaeffer sarà alla guida dello spin-off con l’incarico di showrunner. Nel team degli sceneggiatori ci saranno poi anche Peter Cameron, Laura Donney, Cameron Squires e Megan McDonnell, che ha firmato il copione di The Marvels insieme a Nia DaCosta.

Nel cast della serie con star Kathryn Hahn ci sarà anche il ritorno di Emma Caulfield nei panni di Sarah Proctor. I nuovi arrivi nel cast dei nove episodi saranno invece quelli di Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata, e Patti LuPone.

Alla regia del progetto destinato a Disney+ saranno impegnati Jac Schaeffer e Gandja Monteiro.

