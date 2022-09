Agatha: Coven of Chaos, Elizabeth Olsen parla del suo potenziale coinvolgimento nella serie

Elizabeth Olsen ha parlato della possibilità di un suo coinvolgimento in Agatha: Coven of Chaos, progetto ideato come spinoff di WandaVision che ha come protagonista Kathryn Hahn.

L’attrice, intervistata da Entertainment Tonight, ha spiegato:

No, non sono coinvolta, ma mi piacerebbe apparire. Amo Kathryn e non voglio mai andarmene dal suo fianco.

Elizabeth ha inoltre aggiunto che vorrebbe recitare di nuovo insieme a Paul Bettany:

pensiamo ‘Cavolo, dobbiamo farlo di nuovo!’. Ci siamo semplicemente divertiti così tanto realizzando quello show e, con Paul, è stato un periodo realmente speciale. Ci piacerebbe quindi riunire la gang.

Per ora non è quindi stato svelato se, e in che modo, tornerà sugli schermi Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth, dopo gli eventi raccontatiin Doctor Strange e il Multiverso della Follia. Kevin Feige ha recentemente spiegato in una recente intervista in cui ha parlato del futuro dell’attrice nel Marvel Cinematic Universe:

Non so se l’abbiamo vista sotto le macerie. Ho visto crollare na torre e una piccola luce rossa. Non so cosa voglia dire.

Vorreste vedere Elizabeth Olsen nella serie Agatha: Coven of Chaos? Lasciate un commento!

Fonte: Entertainment Tonight