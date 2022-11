Agatha: Coven of Chaos, Joe Locke nel cast della serie Marvel

Nel cast di Agatha: Coven of Chaos ci sarà anche l’attore Joe Locke, uno dei protagonisti di Heartstopper.

Come prevedibile non sono stati svelati i dettagli del ruolo affidato al giovane attore che affiancherà, sul set della serie Marvel prodotta per Disney+, la protagonista Kathryn Hahn ed Emma Caulfield Ford che riprenderà la parte di Dottie nello spinoff di WandaVision.

Locke è diventato popolare in tutto il mondo grazie al ruolo di Charlie Spring nello show Heartstopper, tratto dall’omonima graphic novel, prodotto per Netflix.

Per assistere al nuovo capitolo della storia di Agatha, interpretata da Kathryn Hahn, bisognerà attendere il 2024. Le riprese inizieranno infatti a dicembre e proseguiranno durante il 2023.

Jac Schaeffer sarà alla guida dello spin-off con la parte di showrunner. Nel team degli sceneggiatori ci saranno poi anche Peter Cameron, Laura Donney, Cameron Squires e Megan McDonnell, che ha firmato il copione di The Marvels insieme a Nia DaCosta.

Potete rimanere aggiornati sul mondo di WandaVision grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate dell’arrivo di Joe Locke nel cast della serie Agatha: Coven of Chaos? Lasciate un commento!

Fonte: Variety