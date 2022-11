Agatha: Coven of Chaos, Kathryn Hahn evita di rivelare spoiler citando Game of Thrones

Kathryn Hahn tornerà nel mondo della Marvel con la serie Agatha: Coven of Chaos e, per evitare di rivelare spoiler, ha citato una delle battute più celebri di Game of Thrones.

L’attrice ha risposto infatti in modo divertente ai microfoni di Variety durante la première di Glass Onion: A Knives Out Story. L’interprete di Agatha è stata al centro di un numero musicale in WandaVision, con il brano Agatha All Along, ed è quindi stato chiesto a Kathryn se canterà anche nello spinoff. L’attrice ha evitato di rispondere dichiarando:

Non so niente, Jon Snow.

La frase è ovviamente una citazione delle parole pronunciate da Ygritte a Jon Snow nella seconda stagione dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin.

#GlassOnion star Kathryn Hahn refuses to reveal how much singing we'll hear on "Agatha: Coven of Chaos": "I know nothing, Jon Snow." https://t.co/oQGYpLVBOC pic.twitter.com/zxov23OjdJ — Variety (@Variety) November 15, 2022

Che ne pensate della citazione di Game of Thrones compiuta da Kathryn Hahn per evitare spoiler su Agatha: Coven of Chaos?

Il cast è composto da Hahn (Agatha), Caulfield (Dottie), Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata ed Eric Andre.

Jac Schaeffer sarà alla guida dello spin-off con la parte di showrunner. Nel team degli sceneggiatori ci saranno poi anche Peter Cameron, Laura Donney, Cameron Squires e Megan McDonnell, che ha firmato il copione di The Marvels insieme a Nia DaCosta. La serie dovrebbe debuttare nel 2023 su Disney+.

Fonte: Variety