Agatha: Coven of Chaos, nella serie potrebbero esserci delle canzoni “qua e là”

Le riprese di Agatha: Coven of Chaos sono ormai alle porte e Kathryn Hahn ha deciso di alimentare l’attesa svelando una nuova stuzzicante anticipazione sulla serie. In programma per l’inverno 2023/24, Agatha: Coven of Chaos ripropone la Hahn, nominata agli Emmy, nei panni della protagonista, a capo di un cast che comprende anche Emma Caulfield Ford di WandaVision (nel ruolo dell’ape regina di Westview, Dottie) e Debra Jo Rupp (presumibilmente di nuovo nei panni di Mrs. Hart), oltre ai nuovi arrivati Joe Locke (Heartstopper), Aubrey Plaza (Parks and Recreation), Ali Ahn (Raising Dion), Maria Dizzia (Orange Is the New Black), Sasheer Zamata (Economia Domestica) e Patti Lupone.

La recente notizia del casting della Lupone, vincitrice di Tony Award e Grammy, ha fatto sorgere l’ipotesi che la serie potesse avere degli elementi musicali (dopo tutto, l’episodio di WandaVision che ha rivelato che la vicina ficcanaso “Agnes” fosse in realtà una potente strega è stato accompagnato da una canzoncina intitolata “Agatha All Along“).

Proprio in occasione dei TCA, TVLine ha parlato con la Hahn, presente al panel per l’imminente Tiny Beautiful Things di Hulu, serie di cui è protagonista. Con Agatha: Coven of Chaos inizierà le riprese questo martedì ad Atlanta ed ecco che cosa ha rivelato l’attrice quando le è stato chiesto che cosa la entusiasmasse di più nel rivisitare il ruolo della strega.

“I suoi costumi e le sue unghie. Sono favolosi“, ha commentato la Hahn. “E chissà, potrebbe esserci una canzoncina qua e là… ma nessuno ne parla, di certo non io!“.

La Hahn sarà poi protagonista della già citata Tiny Beautiful Things, che debutterà in Italia su Disney+ in primavera. La serie è basata sul bestseller di Cheryl Strayed e segue Clare (Kathryn Hahn), una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una rubrica di consigli, anche se la sua vita sta andando a rotoli.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.