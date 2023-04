Agatha: Coven of Chaos

Patti LuPone, mentre era ospite del talk show The View, ha svelato qualche anticipazione sul suo personaggio in Agatha: Coven of Chaos.

L’attrice ha dichiarato che le riprese dello spinoff di WandaVision con star Kathryn Hahn sono ancora in corso ad Atlanta. Patti ha poi spiegato:

C’è una congrega di streghe e io interpreto Lilia Calderu che, a quanto pare, fa parte del mondo Marvel.

La star ha aggiunto:

Ho fatto delle ricerche su di lei, è figa! Lei è davvero bellissima! Lo è! Ha un corpo fantastico, capelli corvini.

L’attrice ha inoltre anticipato che Joe Locke sarà il suo “famiglio”, ovvero una persona che è legata alle streghe, ai vampiri o altri esseri magici. Patti ha anticipato:

Siamo una congrega di streghe, e le streghe sono Kathryn Hahn, Aubrey Plaza e il famiglio – se qualcuno conosce Heartstopper – è Joe Locke. E Sasheer Zamata, Ali Ahn e io… E io ho la parte di Lilia Calderu, una strega siciliana di 450 anni il cui potere è la divinazione.

Tra le pagine Lilia ha il compito di occuparsi del Libro di Cagliostro e diventa un’alleata di Doctor Strange, oltre a essere legata a Karl Mordo.

Che ne pensate della anticipazioni sul personaggio di Patti LuPone nella serie Agatha: Coven of Chaos? Vi sembra interessante?

Fonte: The Wrap

