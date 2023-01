Agatha: Coven of Chaos, svelati i registi della nuova serie Marvel

Le riprese di Agatha: Coven of Chaos inizieranno martedì 16 gennaio nella città di Atlanta e online sono stati svelati i nomi dei registi coinvolti.

La prima stagione dello spinoff di WandaVision con star Kathryn Hahn sarà composta da nove episodi. Jac Schaeffer, nel team dei produttori e a capo del gruppo di sceneggiatori, firmerà la regia di alcune puntate. Gli altri episodi saranno realizzati da Gandja Monteiro (Mercoledì) e Rachel Goldberg (A Friend of the Family).

Tra gli interpreti torneranno nel MCU Deborah Jo Rupp nel ruolo di Sharon Davis ed Emma Caulfield Ford in quello di Sarah Proctor. Il cast è poi composto da Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata, e Patti LuPone.

Negli episodi appariranno poi David Payton, David Lengel, Asif Ali, Amos Glick, Brian Brightman, Kate Forbes, Miles Gutierrez-Riley e Okwui Okpokwasil.

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio della trama del progetto prodotto dai Marvel Studios e non resta che attendere le prime foto e i video dal set per poter avere qualche interessante anticipazione.

Che ne pensate dei registi impegnati nella realizzazione di Agatha: Coven of Chaos? State attendendo la serie?

Potete rimanere aggiornati grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook