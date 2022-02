ha in ballo ruoli in numerose serie tra, e l’attrice ha dato il merito delalla sua età.

In una recente intervista con EW, l’attrice ha ribadito che è un momento straordinario per le attrici come lei:

È un momento emozionante per le donne della mia età. Sembra che ci sia un’apertura per più ruoli per le donne di una certa età, ruoli complessi, disordinati e da antieroi.

Sebbene la prossima serie Marvel Studios che la vedrà come protagonista sia ancora in fase di sviluppo, l’attrice ha lasciato intendere che ciò che ha visto finora è esattamente quello che avrebbe sperato e sognava di fare col personaggio.

Con una filmografia che spazia tra commedia, dramma, azione e mistero, Kathryn Hahn si è detta disponibile per ogni ruolo o genere a patto che si parli di storie empatiche e interessanti. L’attrice ha concluso l’intervista dicendo:

È pazzesco e in qualche modo anche incoraggiante che questo grande capitolo della mia vita sia accaduto dopo l’essere diventata mamma. Mi è stato insegnato inconsciamente che dopo aver avuto figli, avrei dovuto abbandonare la mia ambizione, e in realtà non è stato così. In effetti, si sono aperte più porte di prima.

Attualmente i produttori non hanno infatti condiviso alcuna anticipazione riguardante la storia con al centro la strega Agatha Harkness e se si tratterà di un progetto prequel o sequel di WandaVision, che aveva mostrato il personaggio assumere la falsa identità di Agnes, una vicina di Wanda, per avvicinarsi alla protagonista interpretata da Elizabeth Olsen.

