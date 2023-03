Agent Elvis: la serie tv trae ispirazione dai film di Quentin Tarantino

Agent Elvis, la nuova serie animata per adulti di Sony Picture Animation, debutterà questo venerdì su Netflix, e stando al creatore John Eddie sarà fortemente ispirata ai film di Quentin Tarantino.

In una recente intervista con Empire, John Eddie ha raccontato cosa bisogna aspettarsi dalla serie tv:

La storia segue questa linea temporale alla Forrest Gump, in cui Elvis è coinvolto in tutto ciò che è mai accaduto nella storia. E una di quelle avventure lo porta nel territorio di C’era una volta a Hollywood, affrontando Charles Manson. Lo trovo molto giusto, dato che lo stesso Tarantino ha avuto una grande influenza sulla serie. Quando ho presentato Agent Elvis, l’ho presentato come Elvis che combatte il crimine come se fosse diretto da Quentin Tarantino. Sesso animato, droga e rock ‘n’ roll. Il che significa che probabilmente non è uno spettacolo per bambini.

La serie di animazione per adulti di Netflix sarà composta da dieci episodi e prodotta da Sony Pictures Animation. Si tratta di un’irriverente commedia d’azione con Matthew McConaughey nei panni di Elvis Presley e segue Elvis mentre vive una doppia vita come agente segreto.

Lo show è stato creato da Priscilla Presley e John Eddie, ed è stato sviluppato dai co-showrunner Mike Arnold e John Eddie, che servono anche come produttori esecutivi insieme a Kevin Noel, Matthew McConaughey, Priscilla Presley, con Fletcher Moules come co- Produttore esecutivo e Seranie Manoogian come produttore. Jamie Salter, Corey Salter e Marc Rosen con Authentic Brands Group saranno anche produttori esecutivi.

Titmouse, con sede a Vancouver, è lo studio di animazione che si occuperà dello show con Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina come produttori esecutivi e Gary Ye come direttore supervisore, Chris Thompson come direttore artistico e Josue Sanchez come montatore.

Robert Valley ha creato il design originale dei personaggi e il guardaroba di Agent Elvis è stato disegnato da John Varvatos. La musica e la colonna sonora originale sono state composte da Tyler Bates e Timothy Williams.

Fonte: Empire Online