Nel lungo editoriale di Vanity Fair in cui si annuncia la promozione di Dave Filoni a direttore creativo della Lucasfilm si parla anche dei piani per una seconda stagione di Ahsoka.

Nell’articolo si spiega che sebbene il nuovo ruolo di Filoni lo coinvolga maggiormente a livello creativo su tutti i nuovi progetti legati a Star Wars, continuerà a lavorare al suo film, esplorando nel frattempo le idee per una seconda stagione della serie tv con Rosario Dawson.

Dawson, da parte sua, ha dichiarato in passato di sperare di interpretare Ahsoka Tano “per il resto della sua vita”. La Lucasfilm non ha ancora confermato ufficialmente il ritorno della serie per una seconda stagione, tuttavia visto il successo della prima stagione (e la promozione del suo autore a direttore creativo della Lucasfilm) un rinnovo sembra certo. Ne è convinta anche Dawson:

Voglio dire… non ho ancora saputo nulla ufficialmente, ma ricordo che alla Star Wars Celebration di Londra hanno annunciato che avrebbero fatto fare un film a Dave. E ho pensato: “Ho l’impressione che questo significherà che avremo una seconda stagione…” Per un po’, ovviamente, nessuno ha potuto dire nulla anche perché c’erano di mezzo gli scioperi. Ma ho saputo che sta lavorando a una storia. Quindi, vedremo…

