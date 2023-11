Con la fine dello sciopero degli attori, Natasha Liu Bordizzo e Eman Esfandi hanno potuto finalmente parlare dell’esperienza di Ahsoka, ringraziando il pubblico per l’affetto.

Natasha Liu Bordizzo, che interpreta Sabine, ha pubblicato un post con foto e video dal set, potete vederlo qui sotto:

Come probabilmente saprete, lo sciopero è finito. Tutto quello che volevo dire per tutte queste settimane è un grazie dal profondo del mio cuore per tutto l’amore per Ahsoka. Grazie per aver fatto con noi un viaggio così epico!! Sabine mi ha insegnato tanto, soprattutto a ricevere delle lezioni, amore e guida, anche quando meno te lo meriti. Questa serie tv è stato realizzato da un enorme team di persone veramente brave e gentili (ciao dave filoni) che sono tutti ossessionati da Star Wars e anche con tutte le altre incredibili esperienze che ne sono derivate, mi hanno colpito molto.

Anche Eman Esfandi ha pubblicato un post di ringraziamento, dove racconta la propria esperienza come Ezra. Potete leggerlo qui sotto:

LE VOCI SONO VERE…

Sono Ezra Bridger.

Grazie a tutti coloro che hanno lavorato ad Ahsoka per avermi accolto a braccia aperte nella vostra bellissima famiglia di Star Wars.

Crescendo desideravo amici che amassero ciò che amavo io (anime, cartoni animati, ecc.) e non sapevo che sareste stati tutti voi. È un onore lavorare con persone che riversano il loro cuore e la loro anima in questo franchise e mantengono la Forza così viva. È stato facile andare all in e seguire l’esempio. Grazie a Dave Filoni e Jon Favreau per aver creduto in me nel riportare a casa Jabba the Hutt. Ci sono tanti altri momenti che non sono stati documentati ma che sono stati vissuti e amati profondamente mentre facevano parte di questo progetto. Ai fan… SONO A CASA!!

Carissimo Ray e carissima Shawna,

Riposate in pace