Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nei primi episodi della serie Star Wars: Ahsoka, con star Rosario Dawson, sono tornati numerosi personaggi dello show animato Rebels, tra cui anche Jai-Kell, interpretato da Vinny Thomas.

Nel progetto live-action si rivela che è un senatore su Lothal.

Nelle puntate di Rebels Jai-Kell aveva la voce di Dante Basco ed è apparso nella prima stagione, in Breaking Ranks. Nell’episodio Ezra Bridger intraprende una missione sotto copertura all’Accademia Imperiale dove Jai-Kell sta venendo addestrato. Ezra lo aiuta poi a fuggire e a nascondersi. Nella quarta stagione, invece, Jai-Kell è presente in tre puntate e si rivela che sta lavorando a Lothal per aiutare i Ribelli. Nello show sono presenti anche degli indizi che suggeriscono che percepisca la Forza, ma non ha ricevuto alcun addestramento jedi.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire altri dettagli della storia di Jai-Kell nella serie Ahsoka?

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: ComicBook

