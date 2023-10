Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di Ahsoka è disponibile da oggi su Disney+ cita nuovamente Kanan Jarrus, ma chi era questo personaggio? Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi l’episodio.

Non è la prima volta che in Ahsoka viene nominato Kanan Jarrus, jedi scampato all’Ordine 66 e tra i protagonisti di Star Wars: Rebels.

Oltre a essere il maestro di Ezra, Kanan è il padre di Jacen, il figlio di Hera, che abbiamo visto nelle puntate precedenti.

Nell’episodio finale di Ahsoka, Ezra forgia una nuova spada laser, utilizzando un elemento per l’elsa uguale a quello del suo maestro Kanan Jarrus. Non solo, anche il colore della spada laser di Ezra ora è blu come quello del defunto maestro. Tra i due c’è il legame che c’era tra maestro e allievo, quindi è solo naturale che Ezra voglia onorarlo con la sua nuova spada.

