Ahsoka, disponibile su Disney+, segue le avventure della guerriera Jedi (interpretata da Rosario Dawson), ma non è la prima volta che questa compare sullo schermo. Lo stesso personaggio lo avevamo visto infatti in versione animata in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels. E per entrambi i prodotti a realizzare la colonna sonora della Jedi era stato Kevin Kiner, lo stesso che l’ha composta per la serie live action.

Per Kiner era importante segnare il passaggio all’età adulta del personaggio anche tramite la musica:

Ha dovuto sopportare molte cose nella sua vita. Tutto ciò che ha conosciuto è la guerra, fin da quando era una ragazza. È un tema che si presta a quella complessità — anche se è una melodia molto semplice — e quelle melodie semplici possono essere arrangiate e sviluppate in modi diversi.

Kiner ha chiamato a lavorare con lui anche i figli Sean e Deana. Proprio Sean, per sottolineare il legame tra Ahsoka e Anakin, suo mentore, ha deciso di richiamare la colonna sonora di John Williams da La minaccia fantasma. E, alla fine della serie, hanno usato una traccia musicale inutilizzata che era originariamente in una scena di Star Wars: Rebels con Ahsoka e Anakin.

Sempre per sottolineare il legame con l’ex Maestro e la paura di passare anche lei al Lato Oscuro, Kilmer ha chiesto a violoncellisti e violinisti di non suonare in modo perfetto, in modo da ottenere un suono “grezzo”.

