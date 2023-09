Ariana Greenblatt ha pubblicato un furbo tweet relativo alla sua performance in Ahsoka.

A causa dello sciopero degli attori, i protagonisti di serie tv e film non possono promuovere pubblicamente gli spettacoli di cui sono protagonisti.

L’attrice ha pubblicato un misterioso tweet il 13 settembre, giorno di trasmissione dell’episodio 5 di Ahsoka, in cui interpreta la versione giovane della guerriera. Ariana chiede “Come state, cos ami sono persa?” e tra i commenti ha ricevuto tanti complimenti, compresi quelli di Simu Liu.

how's everyone feeling, what'd I miss? — Ariana Greenblatt (@ArianaG) September 13, 2023

All’età di soli 16 anni la giovane attrice ha già un grande curriculum, Greenblatt ha interpretato la versione più giovane della Gamora di Zoe Saldana in Avengers: Infinity War, così come Sasha in Barbie quest’anno, rendendola la seconda attrice (insieme proprio a Saldana) ad apparire in due diversi franchise che valgono miliardi di dollari.

I primi cinque episodi di Ahsoka sono disponibili su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

